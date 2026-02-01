< sekcia Ekonomika
Predaj áut na francúzskom trhu sa v januári medziročne oslabil
Počet registrácií nových áut vo Francúzsku v januári bol jedným z najnižších januárových počtov za ostatných 15 rokov, konštatovala PFA.
Paríž 1. februára (TASR) - Predaj automobilov vo Francúzsku v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka klesol o 6,5 % na 107.157. Pokračovala tak séria slabých predajov na kľúčovom európskom trhu. Uviedla to v nedeľu organizácia Plateforme de la filiére automobile (PFA), ktorá združuje podniky vo francúzskom automobilovom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Počet registrácií nových áut vo Francúzsku v januári bol jedným z najnižších januárových počtov za ostatných 15 rokov, konštatovala PFA. Vlani odbyt automobilov v krajine v porovnaní s rokom 2024 klesol o viac ako päť percent.
Predaj elektrických áut v krajine za uplynulý mesiac vzrástol o 28 %, ale obavy odvetvia to nezmiernilo. „Rast predaja elektromobilov v januári demonštruje vplyv stimulov na nákup a zahmlieva obraz trhu,“ komentovala Marie-Laure Nivotová z AAA Data.
Predaj automobilky Stellantis sa oslabil o 2,7 %. Odbyt skupiny Renault vzrástol o 1,1 %, ale januárový predaj Toyoty sa zmenšil o 15,5 %. Nákupy áut vo Francúzsku podľa odborníkov z odvetvia brzdí politická a ekonomická neistota. Predaj automobilov v Európe v roku 2025 vzrástol o 1,8 %, ale vo Francúzsku, Taliansku a Belgicku sa výrazne znížil.