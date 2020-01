Predaj áut od General Motors v Číne aj vlani klesol

Šanghaj 7. januára (TASR) - Predaj vozidiel amerického koncernu General Motors (GM) v Číne aj vlani klesol, už druhý rok po sebe, a to o 15 %. Dôvodom bolo spomalenie tamojšej ekonomiky, a tiež tvrdá konkurencia v segmente športovo-úžitkových vozidiel (SUV) so strednou cenou na najväčšom automobilovom trhu na svete.



GM, druhá najväčšia zahraničná automobilka v Číne, predala vlani na tamojšom trhu 3,09 milióna vozidiel. Na porovnanie, v roku 2018 si jej modely kúpilo 3,65 milióna čínskych zákazníkov a v roku 2017 a 4,04 milióna.



GM má v Šanghaji spoločný podnik s čínskou firmou SAIC Motor, v ktorom sa vyrábajú značky Buick, Chevrolet a Cadillac. V Liou-čou má ďalší spoločný podnik so SAIC a Guangxi Automobile Group, kde produkuje minivany a začal tiež s výrobou áut vyššej kategórie. Predaj dostupnej značky Baojun na čínskom trhu za uplynulý štvrťrok klesol o 27,6 %, zatiaľ čo predaj Chevroletov sa znížil o 20,1 % a modelov Buick o 16,7 %. Predaj luxusnej značky Cadillac však stúpol o 3,9 %.



Matt Tsien, výkonný viceprezident GM a prezident GM China, vo vyhlásení uviedol, že sa zameriava na posilnenie rady produktov a zlepšenie efektívnosti nákladov. "Očakávame, že pokles trhu bude pokračovať aj v roku 2020, keďže odhadujeme, že budú pokračovať nepriaznivé vplyvy v našom podnikaní v Číne," dodal Tsien.



Čínsky automobilový trh by mal aj v roku 2020 zaznamenať pokles, už tretí rok po sebe, približne o 2 %, uviedlo čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM) v dôsledku oslabenia ekonomiky a obchodného sporu so Spojenými štátmi. Podľa CAAM kým v roku 2018 klesol odbyt áut v Číne o 3 % na o niečo viac ako 28 miliónov kusov, v roku 2019 očakáva jeho zníženie o 8 %. CAAM zverejní výsledky predaja za rok 2019 na budúci týždeň.