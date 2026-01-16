< sekcia Ekonomika
Predaj áut Porsche v Číne v minulom roku klesol o 26 %
Automobilka konštatovala, že pokračujúci pokles odbytu v Číne spôsobujú náročné trhové podmienky a tvrdá konkurencia, najmä v prípade elektrických modelov.
Autor TASR
Stuttgart 16. januára (TASR) - Odbyt vozidiel nemeckého výrobcu športových automobilov Porsche vlani na jeho dôležitom čínskom trhu klesol o 26 %. Výrobca luxusných automobilov, ktorý je dcérskou spoločnosťou Volkswagenu, v piatok uviedol, že v minulom roku v Číne predal 41.900 vozidiel. Išlo o štvrtý pokles v rade od roku 2021, v ktorom automobilka na čínskom trhu predala 95.700 áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Automobilka konštatovala, že pokračujúci pokles odbytu v Číne spôsobujú náročné trhové podmienky a tvrdá konkurencia, najmä v prípade elektrických modelov. Bývalý generálny riaditeľ firmy Porsche Oliver Blume vlani pri viacerých príležitostiach povedal, že trh s luxusnými tovarmi v Číne sa prakticky zrútil, čiastočne pre rastúcu neochotu spotrebiteľov míňať peniaze v dôsledku realitnej krízy v krajine.
Celosvetovo spoločnosť Porsche v minulom roku predala 279.400 športových a terénnych vozidiel, čo bolo približne o 10 % menej ako v roku 2024. Odbyt firmy klesol o 16 % na jej domácom nemeckom trhu a o 13 % vo zvyšku Európy. Mierne sa znížil aj predaj v Afrike, Latinskej Amerike, Austrálii, Japonsku a v Južnej Kórei.
V Severnej Amerike, ktorá je pre Porsche najdôležitejším trhom, bol predaj v porovnaní s predchádzajúcim rokom stabilný napriek novej colnej politike USA. Automobilka Porsche vlani na tomto trhu predala 86.200 vozidiel.
Riaditeľ predaja Porsche Matthias Becker uviedol, že pokles odbytu v roku 2025 bol „v súlade“ s očakávaniami spoločnosti. Firma prechádza zmenou stratégie po tom, ako v minulom roku oznámila, že sa vzdá svojho predchádzajúceho plánu výrazne sa zamerať na elektrické modely.
