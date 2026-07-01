Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. júl 2026Meniny má Diana
< sekcia Ekonomika

Predaj áut spoločnosti General Motors v USA v 2. štvrťroku klesol

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Spoločnosť dodala zákazníkom v období od apríla do konca júna 714.896 áut.

Autor TASR
Michigan 1. júla (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) zaznamenala v 2. kvartáli pokles predaja v Spojených štátoch o viac než 4 %. Poukázala však na pokračujúci dopyt po úžitkových vozidlách napriek zvyšujúcim sa cenám benzínu, ako aj na vyšší objem predaja, než očakávali analytici. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

Spoločnosť dodala zákazníkom v období od apríla do konca júna 714.896 áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 4,2 %. Výsledky však nie sú zlé, keďže analytici s poklesom predaja počítali, navyše, očakávali ho o niečo výraznejší.

Výsledky sú celkovo dobré. Dopyt zákazníkov je najmä pri našich športovo-úžitkových vozidlách stabilný,“ povedal šéf GM pre Severnú Ameriku Duncan Aldred. Zároveň poukázal na „disciplínu“ firmy pri riadení zásob a limitovanie rozsahu zliav.
.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Legendárni Scorpions excelovali v Bratislave

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa slovenská režisérka a scenáristka

VIDEO: Štát poskytne úľavy výmenou za reštart výroby v Slovalcu

SR preberá predsedníctvo vo V4, chce posilniť konkurencieschopnosť EÚ