Predaj áut spoločnosti Hyundai klesol v máji takmer o 40 %

Soul 1. júna (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai zaznamenala v máji takmer 40-percentný pokles predaja. Dôvodom je rozšírenie nového koronavírusu po svete, čo výrazne obmedzilo ekonomickú aktivitu.



Spoločnosť v pondelok uviedla, že v máji predala celosvetovo 217.510 vozidiel. Medziročne to znamená pokles o 39,3 %.



Predaj na domácom trhu vzrástol o 4,5 % na 70.810 vozidiel. Situácia na ázijských trhoch sa totiž začala vracať do normálu skôr než v ostatných regiónoch, na ktoré sa nový koronavírus rozšíril v najväčšej miere počas jarných mesiacov.



Naopak, na zahraničných trhoch predala automobilka v máji o takmer 50 % menej áut. Zatiaľ čo v máji minulého roka predaj dosiahol 290.811 vozidiel, v máji tohto roka to bolo iba 146.700 áut.