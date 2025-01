Predaj áut spoločnosti Mercedes-Benz v minulom roku klesol

Stuttgart 10. januára (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz oznámila pokles predaja za minulý rok. Po Volkswagene je tak ďalšou spoločnosťou, ktorá oznámila slabší predaj vozidiel najmä v dôsledku zníženia dopytu na kľúčovom čínskom trhu. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Automobilka v piatok uviedla, že v roku 2024 predala menej než 2,4 milióna osobných áut a dodávok, čo predstavuje pokles o 4 %. V prípade samotných osobných áut dosiahol predaj 1.983.400. Oproti roku 2023 to predstavuje pokles o 3 %.



Najvýraznejšie to ovplyvnila Čína, kde sa predaj osobných áut nemeckej firmy celoročne znížil o 7 %, aj keď v poslednom kvartáli dopyt na tomto trhu o 3 % vzrástol. Pokles zaznamenal predaj osobných áut Mercedes-Benz v minulom roku aj v Európe, a to o 3 %.



V rámci celkového predaja výrazne klesol predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) spoločnosti Mercedes-Benz. Objem ich predaja sa znížil o 23 % na 185.100, pričom tempo poklesu sa zrýchlilo k záveru roka. Vo 4. štvrťroku klesol predaj týchto áut medziročne o 26 %. Hospodárske výsledky za rok 2024 plánuje Mercedes-Benz zverejniť 20. februára.