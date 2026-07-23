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Predaj áut spoločnosti Renault v 1. polroku mierne klesol
Renault vo štvrtok uviedol, že za prvých šesť mesiacov roka predal 1,17 milióna osobných áut a dodávok. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to znamená pokles o 0,4 %.
Autor TASR
Paríž 23. júla (TASR) - Francúzska automobilka Renault zaznamenala za 1. polrok tohto roka mierny pokles objemu predaja. Ako hlavný dôvod uviedla konkurenciu čínskych značiek na jej kľúčovom európskom trhu. Pokles však nebol výrazný, pričom predaj podporilo zlepšenie situácie v 2. kvartáli po tom, ako v prvých troch mesiacoch roka klesol objem predaja o viac než 3 %. Informovala o tom agentúra Reuters.
Renault vo štvrtok uviedol, že za prvých šesť mesiacov roka predal 1,17 milióna osobných áut a dodávok. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to znamená pokles o 0,4 %. Predaj potiahol najmä 2. štvrťrok, keď v 1. kvartáli klesol objem predaja pre logistické problémy značky Dacia o 3,3 %.
V Európe, ktorá je hlavným trhom Renaultu, sa darilo rovnomennej značke. Predaj áut značky Renault vzrástol v Európe za 1. polrok medziročne o 2,6 %, k čomu prispel najmä úspech elektrického modelu R5.
Na druhej strane, nízkorozpočtová značka Dacia zaznamenala pokles predaja o 8,7 %. Aj keď v medzikvartálnom porovnaní sa objem predaja Dacie zvýšil, európsky trh výrazne ovplyvňuje rast predaja čínskych značiek, uviedol Renault. Celkové hospodárske výsledky za 1. polrok zverejní automobilka 30. júla.
Renault vo štvrtok uviedol, že za prvých šesť mesiacov roka predal 1,17 milióna osobných áut a dodávok. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 to znamená pokles o 0,4 %. Predaj potiahol najmä 2. štvrťrok, keď v 1. kvartáli klesol objem predaja pre logistické problémy značky Dacia o 3,3 %.
V Európe, ktorá je hlavným trhom Renaultu, sa darilo rovnomennej značke. Predaj áut značky Renault vzrástol v Európe za 1. polrok medziročne o 2,6 %, k čomu prispel najmä úspech elektrického modelu R5.
Na druhej strane, nízkorozpočtová značka Dacia zaznamenala pokles predaja o 8,7 %. Aj keď v medzikvartálnom porovnaní sa objem predaja Dacie zvýšil, európsky trh výrazne ovplyvňuje rast predaja čínskych značiek, uviedol Renault. Celkové hospodárske výsledky za 1. polrok zverejní automobilka 30. júla.