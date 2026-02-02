Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predaj áut Tesla vo Švédsku a Dánsku stúpol

Na archívnej snímke z 24. apríla 2024 logo značky Tesla pred predajňou v Berlíne. Foto: TASR/DPA

Tesla, ktorej odbyt v Európe sa vlani zmenšil o 27 %, evidovala minulý mesiac medziročný rast predaja vo Švédsku o 26 % a v Dánsku o 3 %, ale pokles vo Francúzsku o 42 % a v Nórsku o 88 %.

Autor TASR
Austin 2. februára (TASR) - Predaj nových elektromobilov Tesla na niektorých z najväčších európskych trhov tejto americkej automobilky bol v januári zmiešaný. Vo Švédsku a Dánsku vzrástol, ale vo Francúzsku a Nórsku sa znížil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Tesla, ktorej odbyt v Európe sa vlani zmenšil o 27 %, evidovala minulý mesiac medziročný rast predaja vo Švédsku o 26 % a v Dánsku o 3 %, ale pokles vo Francúzsku o 42 % a v Nórsku o 88 %. Január síce patrí k tým mesiacom, v ktorých sa predáva najmenej automobilov, ale v Nórsku zaregistrovali len 83 nových vozidiel Tesla, vo Francúzsku 661, v Dánsku 458 a vo Švédsku 512.

Tesla vlani na trh Spojených štátov aj Európy uviedla lacnejšie verzie svojich automobilov Model Y a Model 3. Riešiť tak chcela obavy týkajúce sa starnutia jej modelovej rady a intenzívnejšej konkurencie zo strany takých výrobcov elektromobilov, ako je čínska spoločnosť BYD.

Napriek celkovému rastu predaja elektrických áut v Európe sa Tesle nedarí opäť posilniť svoj podiel na trhu, ktorý klesol po tom, ako šéf firmy Elon Musk vyjadril podporu predstaviteľom európskej krajnej pravice.
