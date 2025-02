Predaj áut Tesla vyrobených v Číne klesol začiatkom roka o takmer 12 %

Peking 7. februára (TASR) - Predaj vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla vyrobených v Číne klesol na začiatku tohto roka medziročne o takmer 12 %. V prípade porovnania s predchádzajúcim mesiacom boli údaje ešte horšie, keď predaj klesol o takmer tretinu. Uviedla to v piatok čínska automobilová asociácia CPCA, ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.



Podľa CPCA predala Tesla v januári celkovo 63.238 elektromobilov vyrobených v Číne. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 11,5 %. Tempo poklesu sa tak výrazne zrýchlilo, keď v decembri klesol predaj áut vyrobených v Číne o 0,4 %.



Ešte prudší pokles vykázala Tesla oproti decembru. Predaj klesol až o 32,6 %, keď v decembri predala automobilka celkovo 93.766 elektromobilov vyrobených v Číne.



Naopak, čínsky konkurent BYD predal v januári 296.446 elektrických vozidiel. Oproti januáru predchádzajúceho roka to znamená rast o 47,5 %. V medzimesačnom porovnaní však predaj podobne ako v prípade Tesly výrazne klesol, a to o 41,8 %.