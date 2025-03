Predaj áut Tesla vyrobených v Číne vo februári strmo klesol

Peking 4. marca (TASR) - Predaj vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla vyrobených v Číne vo februári 2025 prudko klesol, zatiaľ čo konkurenčná spoločnosť BYD zaznamenala strmý nárast dopytu po svojich elektrických vozidlách. Ukázali to v utorok údaje Čínskej automobilovej asociácie (CPCA). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a portálu businesstimes.



Podľa týchto údajov sa predaj elektrických vozidiel Tesla vyrobených v Číne vo februári 2025 medziročne znížil až o 49,2 % na 30.688 kusov. To bolo najmenej od augusta 2022 a nasleduje to po poklese o 11,5 % v januári.



V medzimesačnom porovnaní boli výsledky Tesla ešte horšie, pričom dodávky jej vozidiel Model 3 a Model Y vyrobených v Číne sa vo februári oproti januáru prepadli o 51,5 %. To ostro kontrastuje s údajmi čínskeho konkurenta Tesly, spoločnosti BYD, ktorá vo februári zaznamenala nárast predaja o 161,4 % na celkovo 318.233 kusov.



Pokles predaja Tesly odráža vysoko konkurenčné prostredie, zatiaľ čo výrazný nárast predaja spoločnosti BYD podčiarkuje jej expanziu a rastúci dopyt spotrebiteľov po rade elektrických a plug-in hybridných vozidiel.



Za prvé dva mesiace 2025 sa predaj elektrických vozidiel Tesla vyrobených v Číne znížil medziročne o 28,7 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.



Predaje za január až február boli skreslené čiastočným pozastavením výroby Modelu Y z dôvodu modernizácie.