< sekcia Ekonomika
Predaj áut Tesly sa v Škandinávii prepadol, vo Švédsku o takmer 90 %
Najhoršie sa pre Teslu opätovne vyvíjala situácia vo Švédsku. Po poklese predaja v auguste o 84 % a septembri o 64 % klesol objem predaja vozidiel americkej firmy v tejto krajine o 89 %.
Autor TASR
Štokholm 3. novembra (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla zaznamenal v Škandinávii minulý mesiac prudký pokles predaja, pričom prepad vykázala firma aj v Nórsku, kde v predchádzajúcich mesiacoch jej predaje rástli. Miernym pozitívom pre americkú automobilku v rámci európskeho trhu je rast predaja vo Francúzsku druhý mesiac po sebe. Informovala o tom agentúra Reuters.
Najhoršie sa pre Teslu opätovne vyvíjala situácia vo Švédsku. Po poklese predaja v auguste o 84 % a septembri o 64 % klesol objem predaja vozidiel americkej firmy v tejto krajine o 89 %. Za desať mesiacov sa predaj áut Tesly vo Švédsku znížil medziročne zhruba o 67 %.
V Dánsku sa predaj áut americkej firmy vrátil k poklesu potom, ako v septembri predaje prvýkrát tento rok vzrástli. Vtedy sa zvýšili medziročne o 20,5 %, následne v októbri však záujem opäť klesol a objem predaja sa prepadol o 86 %. Na tomto trhu Teslu prekonali čínske automobilky ako BYD, Xpeng a značka Zeekr patriaca pod spoločnosť Geely.
Ešte nepriaznivejší bol vývoj v Nórsku, ktoré do októbra patrilo ku krajinám, kde predaj áut Tesly rástol. V septembri dosiahol rast 14,7 %. V októbri však už o 50 % klesol.
Pozitívnou správou pre amerického výrobcu elektromobilov je v rámci doterajších zverejnených údajov o vývoji predaja v Európe francúzsky trh. V druhej najväčšej ekonomike Európskej únie vykázala firma v októbri rast druhý mesiac po sebe. Dosiahol 2,4 % a bol iba o niečo miernejší než celkový rast predaja áut vo Francúzsku, ktorý predstavoval 2,9 %.
Najhoršie sa pre Teslu opätovne vyvíjala situácia vo Švédsku. Po poklese predaja v auguste o 84 % a septembri o 64 % klesol objem predaja vozidiel americkej firmy v tejto krajine o 89 %. Za desať mesiacov sa predaj áut Tesly vo Švédsku znížil medziročne zhruba o 67 %.
V Dánsku sa predaj áut americkej firmy vrátil k poklesu potom, ako v septembri predaje prvýkrát tento rok vzrástli. Vtedy sa zvýšili medziročne o 20,5 %, následne v októbri však záujem opäť klesol a objem predaja sa prepadol o 86 %. Na tomto trhu Teslu prekonali čínske automobilky ako BYD, Xpeng a značka Zeekr patriaca pod spoločnosť Geely.
Ešte nepriaznivejší bol vývoj v Nórsku, ktoré do októbra patrilo ku krajinám, kde predaj áut Tesly rástol. V septembri dosiahol rast 14,7 %. V októbri však už o 50 % klesol.
Pozitívnou správou pre amerického výrobcu elektromobilov je v rámci doterajších zverejnených údajov o vývoji predaja v Európe francúzsky trh. V druhej najväčšej ekonomike Európskej únie vykázala firma v októbri rast druhý mesiac po sebe. Dosiahol 2,4 % a bol iba o niečo miernejší než celkový rast predaja áut vo Francúzsku, ktorý predstavoval 2,9 %.