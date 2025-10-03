< sekcia Ekonomika
Predaj áut Tesly v Británii vzrástol, rast bol však minimálny
Tesla dodala v 3. kvartáli celosvetovo 497.099 vozidiel, čo predstavuje nový rekord.
Autor TASR
Londýn 3. októbra (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla zaznamenal v Británii minulý mesiac rast predaja, rozsah rastu bol však minimálny. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje New Automotive. Výsledky Tesly v Británii sú tak v ostrom kontraste s vývojom za minulý mesiac v USA, kde sa dodávky áut americkej firmy zvýšili o viac než desatinu.
Tesla dodala v 3. kvartáli celosvetovo 497.099 vozidiel, čo predstavuje nový rekord. Výsledky za 3. štvrťrok zverejnené vo štvrtok (2. 10.) znamenajú medziročný rast o 7,4 %. Dopomohol k tomu však najmä zvýšený záujem Američanov o kúpu elektrického auta pred skončením daňovým úľav na nákup elektromobilov. Tie platili do 30. septembra.
Na druhej strane, dopyt v Európe za 3. kvartál výrazne klesol, aj keď firma zaznamenala v septembri v niektorých krajinách návrat k rastu. Aj v Británii sa minulý mesiac predaj áut Tesly medziročne zvýšil, avšak iba o 0,11 % na 8038 vozidiel. Za celý kvartál však zaznamenal pokles, konkrétne o 22,5 %.
