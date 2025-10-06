Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predaj áut Tesly v Nemecku pokračoval v septembri v poklese

Na archívnej snímke z 24. apríla 2024 logo značky Tesla pred predajňou v Berlíne. Foto: TASR/DPA

Celkový predaj elektromobilov v Nemecku sa pritom medziročne zvýšil o 31,9 %.

Autor TASR
Berlín 6. októbra (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla sa v septembri na niektorých európskych trhoch dokázal vrátiť k rastu, v prípade najväčšieho trhu, Nemecka, sa mu to však naďalej nedarí. Na druhej strane, tempo poklesu sa v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci výrazne zmiernilo. Poukázali na to údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA), ktoré zverejnila agentúra Reuters.

Podľa KBA predala Tesla v Nemecku v septembri 3404 vozidiel. Oproti septembru minulého roka to znamená pokles o 9,4 %. Celkový predaj elektromobilov v Nemecku sa pritom medziročne zvýšil o 31,9 %.

Lepšou správou pre americkú firmu je, že rozsah poklesu sa v porovnaní s vývojom v auguste výrazne spomalil. V auguste predala Tesla v Nemecku 1441 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní predstavuje prepad o 39 %. Celkový predaj elektrických áut na nemeckom trhu sa pritom v danom mesiaci zvýšil o takmer 46 %.

Za deväť mesiacov tohto roka predala Tesla v Nemecku 14.845 áut. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa tak predaj jej vozidiel na kľúčovom európskom trhu znížil o 50,3 %.
