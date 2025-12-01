< sekcia Ekonomika
Predaj áut Tesly vo Francúzsku aj v Škandinávii sa v novembri prepadol
Autor TASR
Paríž/Kodaň/Štokholm 1. decembra (TASR) - Predaj áut automobilky Tesla vykázal v Škandinávii nepriaznivé údaje aj za november, navyše, po októbrovom raste sa objem predaja prepadol aj vo Francúzsku. Informovali o tom agentúra Reuters a portál talianskeho denníka Il Sole 24 Ore.
Vo Švédsku, kde Tesla dlhodobo zaznamenáva slabý dopyt, klesol predaj jej vozidiel v novembri medziročne o 59 %, pričom ich na tomto trhu predala 588. O takmer polovicu klesli predaje amerického výrobcu elektrických vozidiel aj v Dánsku, a to o 49 % na 534 áut.
Nepriaznivé správy prišli pre Teslu aj z Francúzska. Na druhom najväčšom trhu Európskej únie predala automobilka v novembri 1593 vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 58 %.
Pritom v septembri aj októbri sa predaj vo Francúzsku zvýšil, aj keď tempo rastu nebolo vysoké. V septembri vzrástol objem predaja Tesly vo Francúzsku medziročne o 2,7 % a v októbri o 2,4 %.
