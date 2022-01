Predaj áut Tesly vyrobených v Číne dosiahol v decembri nový rekord

Peking 11. januára (TASR) - Americký výrobca elektrických vozidiel Tesla predal v závere roka takmer 71.000 áut vyrobených v Číne, čo znamená nový rekord. Uviedla to v utorok Čínska automobilová asociácia CPCA.



Podľa údajov CPCA predala Tesla v decembri celkovo 70.847 vozidiel vyrobených na čínskom trhu. To je najvyšší predaj od začatia výroby áut Tesly v Šanghaji v roku 2019. Predchádzajúci rekord zaznamenala Tesla v októbri, keď predala 56.006 v Číne vyrobených áut, informovala agentúra Reuters.



V porovnaní s predajom v decembri minulého roka to predstavuje takmer trojnásobne vyšší objem. Výrazne sa zvýšil predaj aj v medzimesačnom porovnaní, a to o 34 %.



Čo sa týka konkurencie, čínsky výrobca elektromobilov Nio dodal v decembri na trh 10.489 vozidiel. Ďalšia čínska automobilka Xpeng predala približne 16.000 áut. Nemecký Volkswagen uviedol, že v poslednom mesiaci roka predal v Číne viac než 13.780 elektromobilov série ID. To je štvrtý mesiac v rade, v ktorom sa v Číne predalo viac než 10.000 vozidiel tejto série.



Ako CPCA dodala, celkovo sa v Číne predalo v decembri 2,14 milióna osobných áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 7,7 %.