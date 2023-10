Predaj áut Tesly vyrobených v Číne klesol v septembri o takmer 11 %

Peking 8. októbra (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla predal minulý mesiac menej než 74.100 vozidiel vyrobených v Číne. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o takmer 11 %. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje čínskej automobilovej asociácie CPCA.



Tesla predala v septembri 74.073 áut vyrobených v Číne. V porovnaní so septembrom minulého roka to predstavuje pokles o 10,9 %. Výraznejšie sa znížil predaj vozidiel Model 3 a Model Y. V ich prípade objem predaja klesol o 12 %.



Naopak, čínskej konkurencii sa darilo. Napríklad čínska automobilka BYD predala v septembri 286.903 vozidiel, čo medziročne znamená rast o 42,8 %.



Za celý 3. štvrťrok však Tesla objem predaja zvýšila. Predala 222.517 vozidiel vyrobených v Číne, čo medziročne predstavuje rast o 18,16 %. Oproti 2. štvrťroku to znamená pokles o takmer 10 %, objem predaja za 2. kvartál však dosiahol rekordných 247.217 vozidiel.