Predaj áut Tesly vyrobených v Číne vyskočil v máji na vyše 32.000

Peking 9. júna (TASR) - Predaj vozidiel amerického výrobcu elektromobilov Tesla vyrobených v Číne dosiahol v máji viac než 32.000, pričom vyše 22.300 smerovalo na vývoz. Export áut Tesly sa zotavil po ukončení lockdownu v Šanghaji, kde má spoločnosť závod. To umožnilo firme zvýšiť v máji produkciu oproti aprílu o vyše 200 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje Čínskej automobilovej asociácie (CPCA).



Podľa štvrtkovej správy CPCA predaj áut Tesly vyrobených v závode v Šanghaji dosiahol v máji 32.165. Z nich 22.340 bolo určených na export. Čo sa týka produkcie, v máji vyrobil závod 33.544 vozidiel, o 212 % viac než v apríli.



Za apríl predala Tesla celkovo 1152 vozidiel vyrobených v Číne, pričom na export nesmerovalo ani jedno auto. Závod americkej automobilky v Šanghaji zastavil produkciu koncom marca po tom, ako v dôsledku nových prípadov ochorenia COVID-19 nariadili úrady v meste rozsiahly lockdown. Tesla opätovne spustila výrobu 19. apríla, export však obnovila až 11. mája.



Celkovo sa v Číne predalo v máji 1,37 milióna osobných áut, dodala CPCA. V porovnaní s májom minulého roka to znamená pokles o 7,3 %. Predaj áut v júni by však mohol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrásť o 10 % až 20 %, dodali predstavitelia CPCA. Vychádzajú zo zvýšeného dopytu, ktorý bol v minulých mesiacoch v dôsledku lockdownu výrazne utlmený.