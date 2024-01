Predaj áut Tesly vyrobených v Číne vzrástol v decembri o dve tretiny

Peking 3. januára (TASR) - Americká automobilka Tesla predala v decembri viac než 94.100 vozidiel vyrobených v Číne. Predaj tak medziročne zvýšila o viac než dve tretiny. Uviedla to v stredu Čínska automobilová asociácia (CPCA). Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa údajov CPCA predala Tesla v poslednom mesiaci minulého roka 94.139 áut vyrobených v Číne. V porovnaní s decembrom 2022 to predstavuje zvýšenie o 68,7 %.



Čínsky konkurent BYD dodal zákazníkom v decembri 341.043 áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka to predstavuje zvýšenie o 45 % a oproti novembru o 13 %.



Za celý rok 2023 predala Tesla 947.742 áut vyrobených na čínskom trhu. Tieto vozidlá sa tak na celkovom objeme predaja Tesly za minulý rok podieľali 52,4 %.