Predaj áut Toyoty vzrástol takmer o desatinu, potiahla ho Čína

Tokio 27. novembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila za minulý mesiac rast predaja svojich áut o takmer desatinu. Prispel k tomu zvýšený dopyt v USA, ale najmä v Číne, kde predaj áut Toyoty vzrástol až o tretinu.



Automobilka uviedla, že v októbri predala celosvetovo 927.623 vozidiel, čo medziročne predstavuje rast o 8,6 %. Najmä v Číne sa jej darilo, kde zaznamenala rast predaja už siedmy mesiac po sebe. Na tomto trhu predala v októbri 175.631 áut, informovala agentúra DPA. V porovnaní s októbrom minulého roka to znamená rast o 33,3 %.



Zvýšil sa aj jej predaj v USA, a to o 8,8 %. Na svojom najväčšom trhu predala minulý mesiac 205.349 vozidiel.



Od začiatku roka však predaj áut japonskej firmy klesol o 14,6 % na 7,6 milióna. Dôvodom sú karanténne opatrenia z jarných mesiacov zavedené na zmiernenie šírenia nového koronavírusu. Toyota, podobne ako mnohé ďalšie automobilky, musela na niekoľko týždňov odstaviť produkciu.



Spoločnosť začiatkom novembra zlepšila odhad zisku za súčasný obchodný rok, ktorý sa skončí v marci 2021. Podľa novej prognózy by firma mala dosiahnuť ročný čistý zisk na úrovni 1,42 bilióna jenov (11,45 miliardy eur), zatiaľ čo v auguste odhadovala, že zisk dosiahne iba 730 miliárd jenov.



(1 EUR = 124,04 JPY)