Predaj áut Toyoty vzrástol, potiahol ho dopyt v Japonsku a Číne

Tokio 30. mája (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila za minulý mesiac zvýšenie predaja svojich vozidiel takmer o 5 %, k čomu prispel vyšší dopyt po autách na čínskom a japonskom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Toyota v utorok uviedla, že v apríli predala 800.863 áut. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená rast o 4,9 %. Výrazne sa zvýšil najmä predaj na domácom trhu, a to o 21,5 % na 125.326 vozidiel.



Vzrástol však aj predaj na zahraničných trhoch. V apríli predstavoval 675.537 vozidiel, čo v medziročnom porovnaní znamená rast o 2,3 %. Potiahol ho najmä zvýšený dopyt v Číne, ktorá tak dokázala vykompenzovať pokles na ďalších trhoch vrátane Európy a Severnej Ameriky.



V Číne predala Toyota 162.554 áut. Oproti aprílu minulého roka to znamená zvýšenie o 46,3 %, čo však ovplyvnil aj nízky porovnávací základ, keď predaj pred rokom brzdili prísne protipandemické opatrenia Pekingu.



Čo sa týka batériových elektrických áut (BEV), Toyota ich v apríli predala 8584 a za štyri mesiace predaj týchto vozidiel dosiahol 26.057. Za 4-mesačné obdobie tak Toyota prekonala objem predaja BEV za celý rok 2022, v ktorom ich predala 24.466.