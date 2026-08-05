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Predaj áut v Británii dosiahol v júli najlepší výsledok za sedem rokov

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Prispeli k tomu najmä čisto elektrické vozidlá (BEV), ktorých predaj vzrástol na nový rekord.

Autor TASR
Londýn 5. augusta (TASR) - Predaj áut v Británii vzrástol v júli o viac než desatinu a zaznamenal najlepší výsledok za posledných sedem rokov. Prispeli k tomu najmä čisto elektrické vozidlá (BEV), ktorých predaj vzrástol na nový rekord. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).

Podľa SMMT sa v Británii predalo v júli 156.571 áut. Medziročne to predstavuje rast o 11,7 % a najlepší výsledok od roku 2019. Výrazne sa zvýšil dopyt po čisto elektrických vozidlách, ktoré z celkového objemu predaja tvorili 27,5 %.

Združenie následne zlepšilo odhad predaja týchto áut za celý rok 2026. V apríli predpokladalo, že čisto elektrické vozidlá sa na objeme predaja za tento rok budú podieľať v priemere 26,8 %. Teraz odhaduje, že ich podiel dosiahne zhruba 27,4 %. V budúcom roku by sa podiel BEV na automobilovom trhu Británie mal zvýšiť na viac 32,1 %.
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