Predaj áut v Británii prekročil v 1. polroku hranicu jedného milióna

Londýn 4. júla (TASR) - Predaj áut v Británii zaznamenal v júni rast, a aj keď bol iba mierny, znamená to zvýšenie predaja už 23. mesiac po sebe. Navyše, za celý 1. polrok sa v Británii predalo viac než milión áut, prvýkrát za päť rokov. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Minulý mesiac sa v Británii predalo 179.263 áut. Oproti júnu minulého roka to znamená rast o 1,1 %. Za celý 1. polrok sa objem predaja zvýšil medziročne o 6 % na viac než milión vozidiel. Miliónovú hranicu tak predaj za 1. polrok prekonal prvýkrát od roku 2019.



Pod júnový rast sa podpísal najmä flotilový predaj, ktorý sa zvýšil o 14,2 %. Na druhej strane, súkromný retailový predaj klesol deviaty mesiac v rade, pričom tempo poklesu predstavovalo 15,3 %.



Darilo sa elektromobilom. Predaj batériových elektrických vozidiel v júni vzrástol o 7,4 % a tieto autá dosiahli za jún na celkovom automobilovom trhu 19-percentný podiel. To je najvyšší podiel v tomto roku.