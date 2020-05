Predaj áut v Británii sa prepadol na najnižšiu úroveň za vyše 70 rokov

Londýn 5. mája (TASR) - Predaj nových áut v Británii sa minulý mesiac prepadol o 97 % na najnižšiu úroveň za vyše 70 rokov, keď pandémia nového koronavírusu zatvorila závody aj predajne áut. Uviedlo to britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa združenia sa v apríli predalo v Británii celkovo 4321 nových áut, z toho 70 % vozidiel smerovalo do firiem. Aprílový výsledok predstavuje najnižší počet predaných áut od februára 1946, keď sa krajina ešte spamätávala z dôsledkov 2. svetovej vojny. V danom mesiaci sa v Británii predalo 4044 vozidiel.



SMMT zároveň znížilo prognózu predaja v tomto roku na 1,68 milióna áut. V roku 2019 sa v krajine predalo 2,3 milióna áut. Ak sa odhad na tento rok potvrdí, bude to najslabší celoročný predaj za posledných 30 rokov.



Ako však povedal šéf SMMT Mike Hawes, najhoršie výsledky na trhu s autami za vyše 70 rokov sa dali očakávať. "Ak vláda nariadi zatvorenie predajní, nie je divu, že trh s autami sa prepadne," povedal Hawes, ktorý očakáva iba postupné zotavovanie sektora.