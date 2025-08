Londýn 5. augusta (TASR) - Predaj áut v Británii v júli klesol o 5 %. Ukázali to v utorok predbežné údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa týchto údajov v júli 2025 bolo v Spojenom kráľovstve zaregistrovaných približne 140.000 nových áut v porovnaní so 147.517 v rovnakom mesiaci 2024.



Elektrické vozidlá na batérie (BEV) mali minulý mesiac podiel na trhu s novými automobilmi vo výške 21 %.



SMMT predpovedá, že za celý rok bude zaregistrovaných 1,9 milióna nových áut, čo predstavuje pokles z 1,95 milióna v minulom roku. Združenie odhaduje, že podiel BEV na celkovom počte registrácií dosiahne 23,8 %.



Najmenej 28 % nových áut predaných v Spojenom kráľovstve tento rok musí byť s nulovými emisiami. To vo všeobecnosti znamená čisto elektrické vozidlá. Vláda sa snaží podporiť ich predaj aj novými stimulmi. Vládna schéma umožní motoristom kúpiť si nový elektromobil so zľavou, ktorá bude závisieť od udržateľnosti vozidla.