Londýn 4. decembra (TASR) - Predaj áut v Británii v novembri klesol, pretože autosalóny boli zatvorené v rámci obmedzení na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. Ukázali to v piatok údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Podľa SMMT sa počet nových zaregistrovaných vozidiel v Británii v novembri znížil medzimesačne o 27,4 % na 113.781 kusov. Predaj áut sa tak vrátil na úroveň, ktorú naposledy zaznamenal počas recesie v roku 2008.



SMMT však pripomenulo, že novembrový pokles predaja bol menej výrazný ako počas prvej blokády na jar, keď sa dopyt po autách len v apríli prepadol o rekordných 97,3 %.



V medziročnom porovnaní klesol predaj automobilov v Británii v novembri o 30,7 %.



Podľa SMMT automobilový sektor doposiaľ predal v tomto roku o 663.761 áut menej, ako sa odhadovalo. A ak by trh s autami mal dosiahnuť úroveň očakávanú na začiatku roka, bolo by potrebné každý pracovný deň v decembri predať zhruba 31.000 vozidiel.



„S poklesom tržieb z predaja nových automobilov v hodnote 1,3 miliardy libier (1,44 miliardy eur) len v novembri je význam showroomov pre britskú ekonomiku zrejmý a musíme zabezpečiť, aby zostali otvorené v prípade akýchkoľvek budúcich obmedzení spojených s ochorením COVID-19,“ uviedol Mike Hawes, riaditeľ SMMT.



(1 EUR = 0,90358 GBP)