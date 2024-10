Predaj áut v Británii v septembri vzrástol

Londýn 4. októbra (TASR) - Predaj áut v Británii sa v septembri medziročne mierne zvýšil, k čomu prispel najmä flotilový predaj. Bol to najlepší septembrový predaj za štyri roky, v porovnaní s predcovidovým septembrom však o takmer pätinu nižší. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Minulý mesiac sa v Británii predalo 275.239 áut. Medziročne to predstavuje zvýšenie o takmer 1 % a najlepší september od roku 2020. V porovnaní so septembrom 2019, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu, bol však predaj minulý mesiac výrazne nižší, až o 19,8 %.



K medziročnému rastu prispel najmä flotilový predaj. Ten vzrástol o 3,7 % a vykompenzoval pokles súkromného maloobchodného predaja. Pokles v tomto segmente dosiahol 1,8 %.



Výrazne vzrástol dopyt po plug-in hybridoch. Ich predaj sa v septembri medziročne zvýšil o 32,1 %, čo predstavuje najvýraznejší rast predaja spomedzi všetkých typov pohonu.