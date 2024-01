Predaj áut v Británii vzrástol, ale nedosiahol úroveň pred pandémiou

Londýn 5. januára (TASR) - Britský automobilový trh minulý rok rástol, ale stále nedosiahol úroveň pred pandémiou ochorenia COVID-19. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnilo britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa SMMT sa počet zaregistrovaných nových automobilov v Spojenom kráľovstve v roku 2023 zvýšil o 17,9 % na 1.903.054 kusov. V samotnom decembri stúpol predaj áut o 9,8 % na 141.092 vozidiel.



Riaditeľ združenia Mike Hawes označil tento rast za "veľmi pozitívny, najmä v relatívne negatívnom ekonomickom kontexte".



No aj napriek nárastu bol celkový predaj vozidiel v Spojenom kráľovstve v minulom roku o 17,7 % nižší ako pred pandémiou.



Podľa Hawesa nové registrácie pravdepodobne zostanú dlhšie pod úrovňami z roku 2019, čiastočne preto, lebo práca z domu sa stala novým trendom, čo má za následok menej dochádzania.



K vlaňajšiemu rastu predaja áut oproti roku 2022, keď mali automobilky problémy s dodávateľskými reťazcami, čo brzdilo výrobou, prispela výraznou mierou obnova firemných vozových parkov. Konkrétne nákup služobných áut vlani stúpol až o 38,7 % na 1.041.350, zatiaľ čo predaj áut súkromným osobám klesol o 0,1 % na 817.673 kusov. Zvyšok tvorili autá určené na podnikanie (dodávky, nákladné autá a podobne).



Počet predaných elektromobilov na batérie vlani vzrástol o 17,8 % na 314.687 kusov, ale ich podiel na trhu klesol na 16,5 % zo 16,6 % v roku 2022. Hawes to pripísal nedostatku stimulov v Británii. SMMT chce, aby vláda počas nasledujúcich troch rokov znížila daň z pridanej hodnoty (DPH) na nákup nových elektromobilov o polovicu a podporila tak ich predaj.