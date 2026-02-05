< sekcia Ekonomika
Predaj áut v Británii vzrástol na najvyššiu úroveň za 6 rokov
Predaj áut v Británii vzrástol v januári medziročne o viac než 3 %.
Autor TASR
Londýn 5. februára (TASR) - Predaj áut v Británii vzrástol v januári medziročne o viac než 3 %, pričom dosiahol najvyššiu úroveň za posledných šesť rokov. Uviedla to vo štvrtok britská Asociácia výrobcov a predajcov automobilov (SMMT), ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.
Podľa SMMT sa v Británii predalo v januári 144.127 áut. To je o 3,4 % viac než v januári minulého roka a najväčší počet od januára 2020, po ktorom ekonomiky po celom svete zasiahla pandémia nového koronavírusu.
Najvýraznejší rast zaznamenali opäť plug-in hybridy, kde objem predaja vzrástol medziročne o 47,3 % na 18.557. Tieto vozidlá sa tak v januári podieľali na celkovom objeme predaja 12,9 %. Predaj hybridných elektrických vozidiel sa zvýšil o 4,8 % na 19.297, pričom na celkovom objeme predaja sa podieľali 13,4 %.
Naopak, predaj čisto elektrických vozidiel sa medziročne zvýšil iba o 0,1 % na 29.654 vozidiel. Z celkového trhu s autami tak ich podiel dosiahol v januári 20,6 %, najmenej od apríla minulého roka. Výrazne sa však pod to podpísal január 2025, v ktorom sa predaj týchto vozidiel prudko zvýšil.
Najviac sa v januári predalo áut s benzínovým motorom, a to 68.757. Oproti januáru minulého roka to však znamená pokles o 1,9 %.
Ešte výraznejšie klesol objem predaja áut s naftovým motorom. Celkovo sa ich v prvom mesiaci tohto roka predalo 7862, čo medziročne predstavuje pokles o 8,8 %.
