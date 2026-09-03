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Predaj áut v Británii vzrástol v auguste o vyše 17 %
Výrazne sa zvýšil dopyt po čisto elektrických vozidlách.
Autor TASR
Londýn 3. septembra (TASR) - Predaj áut v Británii vzrástol v auguste v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o viac než 17 %, pričom výrazne sa zvýšil dopyt po čisto elektrických vozidlách. Ich predaj vzrástol takmer o tretinu a ich podiel na britskom trhu s autami dosiahol približne 30 %. Údaje analytickej organizácie New AutoMotive priniesla agentúra Reuters.
V auguste sa v Británii predalo 93.977 áut. Medziročne to predstavuje rast o 17,5 %. Najvýraznejšie sa zvýšil objem predaja batériových elektrických vozidiel (BEV). Predalo sa ich 27.876, čo je o 30 % viac než v auguste minulého roka. Navyše, ich podiel na trhu dosiahol 29,7 %.
Dopyt po elektromobiloch ovplyvňuje v poslednom období najmä rast cien ropy a ropných produktov, čo je dôsledok vojny na Blízkom východe. Tá vypukla koncom februára, keď Izrael a USA napadli Irán, pričom ukončenie konfliktu je stále v nedohľadne.
V auguste sa v Británii predalo 93.977 áut. Medziročne to predstavuje rast o 17,5 %. Najvýraznejšie sa zvýšil objem predaja batériových elektrických vozidiel (BEV). Predalo sa ich 27.876, čo je o 30 % viac než v auguste minulého roka. Navyše, ich podiel na trhu dosiahol 29,7 %.
Dopyt po elektromobiloch ovplyvňuje v poslednom období najmä rast cien ropy a ropných produktov, čo je dôsledok vojny na Blízkom východe. Tá vypukla koncom februára, keď Izrael a USA napadli Irán, pričom ukončenie konfliktu je stále v nedohľadne.