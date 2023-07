Londýn 5. júla (TASR) - Predaj áut v Británii vzrástol v júni o viac než štvrtinu, pričom vysokú popularitu si udržali autá na benzínový pohon. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



V júni sa v Británii predalo 177 266 áut. Medziročne to znamená rast o 25,8 %. Umožnilo to zlepšenie situácie v dodávateľskom reťazci v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka.



Naďalej pokračuje výrazný dopyt po autách na benzínový pohon. Predaj týchto vozidiel sa v júni zvýšil medziročne o 22,7 % a udržal si pozíciu najpredávanejších vozidiel. Ešte vyššie tempo rastu však zaznamenal predaj hybridov a plug-in hybridov, a to o 40,1 %, respektíve o 65,5 %. Predaj batériových elektrických áut vzrástol o 39,4 %. Naopak, predaj áut na naftový pohon klesol o 13,5 %.