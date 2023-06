Predaj áut v Británii vzrástol v máji takmer o 17 %

Londýn 5. júna (TASR) - Predaj áut v Británii vzrástol v máji medziročne takmer o 17 %, keď ho podporil najmä dopyt po autách na benzínový pohon. Záujem bol však vysoký aj po nových energetických vozidlách. Napriek tomu rast predaja zaostal za vývojom v predpandemickom roku, keď sa predaj v rovnakom období zvýšil o viac než pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Združenie oznámilo, že v máji sa v Británii predalo 145.204 áut. Medziročne to znamená zvýšenie o 16,7 %. Veľkou mierou sa pod to podpísali autá na benzínový pohon, ktoré sa na celkovom objeme predaja podieľali 57,1 %. Tempo rastu však stále zaostáva za vývojom z mája 2019, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu, v ktorom sa objem predaja zvýšil medziročne o 21 %.



Na druhej strane, je to rast predaja 10. mesiac po sebe. "Po problémoch s dodávkami komponentov spôsobených pandémiou je dobré sledovať postupný rast trhu s novými autami," uviedol šéf SMMT Mike Hawes. Dodal, že pozitívom je aj rast dopytu po ekologickejších vozidlách. Napríklad predaj batériových elektrických áut sa v máji zvýšil medziročne o 58,7 %. Čo sa týka značiek, najpopulárnejšími autami boli Ford Puma a Nissan Qashqai.