Predaj áut v Británii vzrástol v máji na štvorročné maximum

Londýn 5. júna (TASR) - Predaj áut v Británii sa v máji vrátil k rastu, k čomu prispeli najmä zľavy na kúpu elektrických vozidiel. Bol to zároveň najlepší máj za štyri roky. Uviedlo to vo štvrtok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



V Británii sa v máji predalo celkovo 150.070 vozidiel. Medziročne to predstavuje zvýšenie o 1,6 % a zároveň najlepší májový výsledok od roku 2021. Na druhej strane, oproti predpandemickému máju z roku 2019 bol predaj o 18,3 % nižší.



Podľa údajov SMMT výrazne vzrástol predaj čisto elektrických vozidiel a plug-in hybridov. V prvom prípade sa zvýšil o 25,8 %, pričom tieto autá sa na celkovom automobilovom trhu Británie podieľali v máji 21,8 %. Predaj plug-in hybridov vzrástol medziročne až o 50,8 %.



Výsledky za máj sú povzbudzujúce, uviedol šéf SMMT Mike Hawes, veľkou mierou sa však pod to podľa neho podpísali zľavy na kúpu týchto vozidiel. To nebude podľa Hawesa trvať večne, keďže zľavy obmedzujú firmám možnosti investovania do nových produktov.