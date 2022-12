Predaj áut v Británii vzrástol v novembri takmer o štvrtinu

Londýn 5. decembra (TASR) - Predaj áut v Británii pokračoval v novembri v raste štvrtý mesiac po sebe a aj keď sa tempo rastu spomalilo, bol to najlepší november od roku 2019. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a tradingeconomics.



V novembri sa v Británii predalo celkovo 142.889 áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená rast o 23,5 %. Uviedlo to v pondelok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT), podľa ktorého k výsledkom za minulý mesiac prispel rastúci dopyt po elektrických vozidlách.



Tempo rastu sa oproti vývoju v októbri čiastočne spomalilo, keď v októbri medziročný rast dosiahol 26,4 %. Stále to však znamená najlepší november od roku 2019, teda pred nástupom pandémie nového koronavírusu, ktorá zasiahla ekonomickú aktivitu po celom svete, vrátane automobilového priemyslu. SMMT očakáva pokračovanie zotavovania automobilového sektora aj v budúcom roku, avšak pre problémy domácej aj svetovej ekonomiky zotrvá trh pod úrovňou spred pandémie.