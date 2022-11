Predaj áut v Británii vzrástol v októbri o viac než štvrtinu

Londýn 4. novembra (TASR) - Predaj áut v Británii pokračoval v raste aj v októbri, už tretí mesiac po sebe, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje Zväzu britských výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru tradingeconomics.



Ako SMMT uviedol, v októbri sa v Británii predalo 134.344 áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená rast o 26,4 % a výrazné zrýchlenie predaja, keď v septembri sa predaj áut v Británii zvýšil medziročne o 4,6 %.



Predaj áut tak vzrástol tretí mesiac po sebe, pričom výrazne sa zvýšil objem predaja batériových elektrických vozidiel. Tých sa predalo 19.933, čo medziročne predstavuje rast o 23,4 %. Vzrástol aj predaj hybridov, a to o 6,2 % na 8899 vozidiel.



Napriek výraznému rastu predaja v októbri bude celý rok 2022 podľa SMMT slabý. Ako zväz informoval, trh smeruje k najhorším číslam od roku 1982, keďže sa ešte stále nedostal z dôsledkov pandémie nového koronavírusu a následným problémom s dodávkami komponentov.