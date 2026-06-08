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Predaj áut v Číne klesol v máji o vyše 22 %
V máji sa v Číne predalo 1,51 milióna osobných áut, uviedla CPCA. Medziročne to predstavuje pokles o 22,1 %. Je to ďalší mesiac, keď predaj klesol o viac než 20 %.
Autor TASR
Peking 8. júna (TASR) - Predaj áut na čínskom trhu zaznamenal v máji ďalší výrazný pokles, keď rastúce ceny ropy zredukovali dopyt po autách so spaľovacím motorom. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje Čínskej asociácie výrobcov osobných automobilov (CPCA), ktorá zhoršila vyhliadky predaja na celý rok. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
V máji sa v Číne predalo 1,51 milióna osobných áut, uviedla CPCA. Medziročne to predstavuje pokles o 22,1 %. Je to ďalší mesiac, keď predaj klesol o viac než 20 %.
Výraznou mierou sa pod vývoj za minulý mesiac podpísal predaj áut so spaľovacím motorom. Ten klesol medziročne o 39 %. Pokles však zaznamenal aj objem predaja takzvaných nových energetických vozidiel (NEV). Predalo sa ich 950.000, čo oproti máju minulého roka znamená pokles o 7,5 %. Slabý dopyt na domácom trhu si firmy čiastočne kompenzujú vývozom, ktorý v máji vzrástol zhruba o 75 %.
CPCA reagovala výrazným zhoršením celoročného výhľadu. Pôvodne za celý rok 2026 počítala s poklesom predaja približne o 1 %, teraz však predpokladá, že predaj áut v Číne klesne tento rok o 11 %.
V máji sa v Číne predalo 1,51 milióna osobných áut, uviedla CPCA. Medziročne to predstavuje pokles o 22,1 %. Je to ďalší mesiac, keď predaj klesol o viac než 20 %.
Výraznou mierou sa pod vývoj za minulý mesiac podpísal predaj áut so spaľovacím motorom. Ten klesol medziročne o 39 %. Pokles však zaznamenal aj objem predaja takzvaných nových energetických vozidiel (NEV). Predalo sa ich 950.000, čo oproti máju minulého roka znamená pokles o 7,5 %. Slabý dopyt na domácom trhu si firmy čiastočne kompenzujú vývozom, ktorý v máji vzrástol zhruba o 75 %.
CPCA reagovala výrazným zhoršením celoročného výhľadu. Pôvodne za celý rok 2026 počítala s poklesom predaja približne o 1 %, teraz však predpokladá, že predaj áut v Číne klesne tento rok o 11 %.