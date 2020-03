Predaj áut v Číne klesol vo februári o rekordných takmer 80 %

Peking 12. marca (TASR) - Predaj áut v Číne klesol aj minulý mesiac, už 20. mesiac po sebe, pričom pokles dosiahol takmer 80 %. To je najväčší pokles predaja za mesiac, aký bol v Číne zaregistrovaný, pričom objem predaja dosiahol 15-ročné minimum. Oznámilo to vo štvrtok združenie čínskych výrobcov automobilov (CAAM).



Podľa CAAM sa v Číne predalo vo februári 310.000 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka znamená pokles o 79,1 %. Dôvodom je epidémia nového koronavírusu, ktorý sa koncom minulého roka začal šíriť zo stredočínskeho mesta Wu-chan.



"Predaj áut za mesiac február sa vrátil na úrovne, ktoré sme naposledy registrovali v roku 2005," uviedli zástupcovia CAAM. Opäť sa znížil aj predaj takzvaných nových energetických vozidiel (NEVS), už ôsmy mesiac po sebe.



Predstavitelia CAAM pre agentúru Reuters minulý mesiac uviedli, že za 1. polrok tohto roka očakávajú pokles predaja áut o viac než 10 %. Ak by sa nový koronavírus podarilo v Číne dostať pod kontrolu do apríla, pokles predaja by mohol za celý rok dosiahnuť okolo 5 %.