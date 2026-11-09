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< sekcia Ekonomika

Predaj áut v Číne pokračoval v októbri vo výraznom poklese

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre slabý dopyt na domácom trhu však v prudkom raste pokračuje vývoz čínskych áut na zahraničné trhy, ktorý minulý mesiac vzrástol o takmer 70 %.

Autor TASR
Peking 9. novembra (TASR) - Predaj áut v Číne pokračoval v októbri vo výraznom poklese. Práve pre slabý dopyt na domácom trhu však v prudkom raste pokračuje vývoz čínskych áut na zahraničné trhy, ktorý minulý mesiac vzrástol o takmer 70 %. Informoval o tom portál Dow Jones Newswires.

Maloobchodný predaj osobných áut v Číne dosiahol v októbri 1,64 milióna. Medziročne to znamená pokles o 27,1 %, uviedlo v pondelok Združenie čínskych výrobcov automobilov (CPCA). Napriek ďalšiemu výraznému poklesu sa jeho tempo oproti medziročnému vývoju v predchádzajúcom mesiaci mierne spomalilo, keď v septembri klesol predaj o viac než 28 %. Navyše, v medzimesačnom porovnaní sa predaj áut na domácom trhu zvýšil o 1,5 %.

Pokračujúci medziročný pokles dopytu na domácom trhu, najmä zo strany prvokupujúcich, čiastočne kompenzuje vývoz áut. Ten sa v októbri zvýšil o 68,5 % na 928.000 vozidiel. Veľký podiel na tom majú nové energetické vozidlá (NEV), kam patria plne elektrické autá či plug-in hybridy. Ich export sa zvýšil medziročne na viac než dvojnásobok.
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