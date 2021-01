Predaj áut v Číne rástol v decembri, za rok však klesol o takmer 2 %

Peking 13. januára (TASR) - Predaj áut na čínskom trhu rástol aj v poslednom mesiaci minulého roka. Prepad na začiatku roka 2020 v dôsledku šírenia nového koronavírusu však spôsobil, že za celý rok predaj áut v Číne klesol, už tretí rok po sebe.



Ako v stredu informovalo čínske združenie výrobcov áut (CAAM), na ktoré sa odvolala agentúra Reuters, v decembri sa na čínskom trhu predalo 2,83 milióna vozidiel. Oproti decembru 2019 to znamená rast o 6,4 %. V porovnaní s vývojom v novembri sa síce rast predaja spomalil (v novembri dosiahol 12,6 %), decembrový výsledok však predstavuje zvýšenie predaja deviaty mesiac po sebe.



Za celý rok 2020 však predaj na najväčšom automobilovom trhu na svete klesol o 1,9 % na 25,3 milióna vozidiel. Celoročný vývoj ovplyvnili opatrenia prijaté v Číne na začiatku roka, keď sa Peking usiloval dostať pod kontrolu nový koronavírus. Ten sa začal šíriť zo strednej Číny na prelome rokov 2019 a 2020. CAAM očakáva, že tento rok by predaj áut mohol vzrásť, pričom rast odhaduje na približne 4 %.



Predaj osobných áut v Číne klesol vlani až o 6 %. K zmierneniu poklesu v rámci celkového predaja prispeli nákladné vozidlá, v prípade ktorých predaj za minulý rok vzrástol o 19 %. Dopyt po nákladných autách podporili do veľkej miery opatrenia čínskej vlády, ktorá zvýšila investície do infraštruktúry.



Rast zaznamenali aj takzvané nové energetické vozidlá zahrnujúce elektromobily, plug-in hybridy a autá na vodíkový pohon. Tých sa v Číne predalo vlani 1,37 milióna, čo predstavuje rast o 11 %. CAAM očakáva, že tento rok by sa ich mohlo predať približne 1,8 milióna.