Predaj áut v Číne sa na začiatku februára prepadol o viac než 90 %

Peking 21. februára (TASR) - Predaj osobných áut v Číne sa v prvej polovici februára prepadol o vyše 90 %. Dôvodom je epidémia nového koronavírusu, ktorá viedla k zatvoreniu veľkého počtu firiem a obchodov a k obmedzeniu pohybu obyvateľstva. Uviedla to Čínska automobilová asociácia (CPCA).



Podľa CPCA klesol maloobchodný predaj osobných áut v Číne v prvých 16 februárových dňoch oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 92 %. "Len pár predajní bolo v prvých februárových týždňoch otvorených. Navyše, ani tie veľa ľudí nenavštívilo," informovala CPCA. Za celý február sa počíta s poklesom predaja vozidiel zhruba o 70 %, keďže v treťom týždni sa situácia trochu zlepšila, a za prvé dva mesiace roka spolu o 40 %.



Ako pre agentúru Reuters uviedlo Združenie čínskych výrobcov áut (CAAM), očakáva sa, že predaj áut v Číne klesne v 1. polroku tohto roka medziročne o viac než 10 % a za celý rok sa počíta s približne 5-percentným poklesom. Aj to v prípade, že sa epidémiu podarí dostať pod kontrolu do apríla.