Predaj áut v Číne sa za prvé dva mesiace znížil o pätinu

Peking 8. marca (TASR) - Predaj osobných áut v Číne vzrástol vo februári o viac než desatinu, za prvé dva mesiace roka sa však prepadol o pätinu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Čínskej automobilovej asociácie (CPCA).



Vo februári sa v Číne predalo 1,42 milióna osobných áut. To je o 10,4 % viac než za rovnaký mesiac pred rokom. Februárový medziročný vývoj ovplyvnili oslavy lunárneho nového roka v Číne, ktoré minulý rok pripadli na február, čo sa odrazilo na medziročnom vývoji v tomto roku.



Za oba prvé mesiace roka však predaj osobných áut v krajine klesol o 20 %. Do veľkej miery to ovplyvnil slabší dopyt na najväčšom automobilovom trhu sveta, napriek tomu, že niektoré automobilky znížili ceny vozidiel.



Vo februári sa darilo najmä segmentu takzvaných nových energetických vozidiel, ktoré zahrnujú čisto elektrické vozidlá a plug-in hybridy. Ich predaj sa v druhom mesiaci roka zvýšil medziročne o 61 %.



Z jednotlivých značiek si prvú pozíciu na čínskom trhu vo februári zabezpečila domáca značky BYD, ktorá preskočila Volkswagen druhýkrát za štyri mesiace. Prispelo k tomu zníženie ceny jej plug-in hybridu Qin.