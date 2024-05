Predaj áut v Číne v apríli klesol

Peking 10. mája (TASR) - Predaj osobných áut v Číne v apríli 2024 klesol. To ukazuje, že zúrivá cenová vojna ani stimuly nedokázali zbaviť spotrebiteľov opatrnosti pri nákupe veľkých položiek počas neistého zotavovania ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa najnovších údajov sa predaj áut v krajine, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete, v apríli 2024 znížil medziročne o 5,8 % na 1,55 milióna kusov. A medzimesačne klesol o 9,6 %. Uviedlo to v piatok Čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). V marci pritom predaj áut vzrástol medziročne o 5,7 % a medzimesačne vyskočil o 53 %.



Podiel tzv. nových energetických vozidiel (NEV) na celkovom aprílovom predaji dosiahol v apríli nové maximum, ale predaj čisto elektrických vozidiel (EV) je stále oveľa slabší ako predaj plug-in hybridov (PHEV). Konkrétne, NEV sa minulý mesiac podieľali 43,5 % na celkovom odbyte. Čína si stanovila cieľ zvýšiť ich podiel na 45 % do roku 2027.



CPCA ďalej uviedlo, že medziročný rast predaja elektromobilov na batérie sa v apríli zrýchlil na 12,1 % z 10,5 % v marci, zatiaľ čo predaj plug-in hybridov stúpol o 64,2 % (o 75,4 % v marci). V medzimesačnom porovnaní sa ale predaj EV v apríli znížil o 6,3 % a predaj PHEV o 4,7 %.



Segment PHEV poháňa úspech domáceho giganta BYD, pričom predaj plug-in hybridov sa v apríli podieľal 57 % na celkovom predaji áut tejto spoločnosti.



Podiel Číny na globálnom trhu PHEV vzrástol v 1. štvrťroku na takmer 70 %, ukazujú údaje združenia.



V snahe prilákať opatrných spotrebiteľov a dosiahnuť tzv. zelené ciele, oznámila Čína dotácie na podporu predaja elektrických vozidiel. A zároveň automobilky v krajine vrátane Tesly a BYD začali v rámci cenovej vojny ponúkať najpredávanejšie modely bez zálohových platieb.



Združenie dodalo, že vývoz áut z Číny vzrástol v apríli medziročne o 38 % na nový mesačný rekord 417.000. Tempo jeho rastu sa však mierne spomalilo z 39 % v marci.