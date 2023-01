Predaj áut v Číne v decembri vzrástol, predaj Tesly klesol o 41 %

Šanghaj 10. januára (TASR) - Predaj osobných áut v Číne vlani v decembri vzrástol o 2,4 %, keďže spotrebitelia sa ponáhľali využiť dotácie na elektrické vozidlá (EV) pred ich vypršaním na konci minulého roka. To tiež naznačuje, že v januári sa predaj pravdepodobne prudko oslabí. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rozhodnutie Číny ukončiť po viac ako desaťročí dotácie na nákupy EV prinútilo automobilky, vrátane Tesly, zvýšiť zľavy, aby udržali predaj, keďže dopyt na najväčšom automobilovom trhu sveta sa zmierňuje.



"Trh zostane pred čínskym novým lunárnym rokom extrémne slabý," povedal v utorok Cchuej Tung-šu, generálny tajomník čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov (CPCA), s odkazom na týždňové oslavy, jeden z najväčších čínskych sviatkov, ktorý sa tento rok začína 21. januára.



Predpovedal tiež, že predaj osobných vozidiel v Číne pravdepodobne zostane v roku 2023 prevažne stabilný alebo mierne vzrastie.



Združenie CPCA v utorok uviedlo, že odbyt osobných vozidiel v Číne v decembri 2022 vzrástol medziročne o 2,4 % na 2,19 milióna kusov.



Za celý rok 2022, keď prísne obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 narušili výrobu a poškodili dopyt, sa predaj zvýšil o 1,6 %.



Tesla zaznamenala v decembri pokles predaja v Číne o 41 % aj napriek tomu, že ponúkla výrazné zľavy.



Výrobcovia automobilov sa pripravujú na to, čo analytici J.P. Morgan nazvali "prechodným bolestivým obdobím", pričom odhadujú, že predaj áut na batérie a tzv. plug-in hybridov v Číne v januári a februári klesne o 40 % až 60 % v porovnaní s úrovňou na konci minulého roka.



Tesla minulý týždeň predĺžila stimuly a znížila ceny áut v Číne o 6 % až 13,5 %, už druhýkrát za menej ako tri mesiace. To podľa analytikov naznačuje, že by sa mohla začať cenová vojna, ktorá zasiahne čínskych rivalov s nižšími maržami.



CPCA odhaduje, že predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV) v Číne dosiahne 8,5 milióna kusov v roku 2023, čo bude predstavovať 36 % z celkového predaja nových áut.