Predaj áut v Číne v januári medziročne vzrástol

Peking 7. februára (TASR) - Predaj nových áut v Číne v januári 2024 medziročne vzrástol, ale medzimesačne klesol. Ukázali to v stredu údaje čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa CAAM sa celkový predaj vozidiel v Číne v januári zvýšil medziročne o 47,9 % na 2,44 milióna kusov. Ale oproti decembru to bolo o 22,7 % menej.



Predaj nových energetických vozidiel (NEV), ktoré predstavujú 29,9 % z celkového predaja, vzrástol v januári medziročne o 78,8 %. V medzimesačnom porovnaní sa však znížil o 38,8 %, prvýkrát od augusta 2023. To odráža oslabenie dopytu na najväčšom automobilovom trhu na svete, ktorý sa "zakolísal" napriek obnovenému tlaku na zľavy pod vedením amerického výrobcu elektromobilov Tesla.



Údaje CAAM zahŕňajú aj úžitkové vozidlá, ako sú nákladné autá, pokiaľ nie je uvedené inak.



Slabý začiatok tohto roka pre čínsky automobilový trh poukazuje na vlažný spotrebiteľský dopyt v druhej najväčšej svetovej ekonomike, ktorá čelá dlhotrvajúcim problémom realitného trhu.



Vzhľadom na spomaľujúci sa dopyt a rastúcu konkurenciu Tesla v januári znížila ceny svojich áut Model 3 a Y v Číne a od 1. februára ponúkla hotovostné zľavy na niektoré Modely Y.