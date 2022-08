Predaj áut v Číne v júli medziročne vzrástol o vyše 20 %

Peking 9. augusta (TASR) - Čínsky automobilový trh pokračoval v júli v zotavovaní. Jedným z dôvodov bol aj vysoký dopyt po elektrických autách.



V júli sa v Číne predalo 1,84 milióna áut, uviedol zväz čínskych výrobcov osobných vozidiel PCA. To bolo síce o niečo menej ako v júni, ale v porovnaní s júlom 2021 predaj stúpol o dobrú pätinu.



Na elektrické autá pripadala so 486.000 kusmi viac než štvrtina z celkového počtu predaných vozidiel. PCA počíta s tým, že v tomto roku vzrastie predaj e-áut až na 6 miliónov, pričom doteraz očakával 5,5 milióna. To by bol dvojnásobok v porovnaní s minulým rokom.