Predaj áut v Číne v júni klesol, oproti máju však zaznamenal rast

Peking 8. júla (TASR) - Predaj áut v Číne dosiahol minulý mesiac 1,68 milióna. Medziročne to predstavuje pokles o 6,5 %. Oznámila to v stredu Čínska automobilová asociácia (CPCA).



Podľa CPCA sú však júnové predaje v súlade s očakávaniami. Navyše, v medzimesačnom porovnaní sa predaj zvýšil, čo signalizuje postupné zotavovanie sektora z koronakrízy. V máji sa predalo 1,61 milióna vozidiel, čo medziročne predstavuje rast o 1,9 %.



Za šesť mesiacov roka sa v Číne predalo 7,7 milióna osobných áut. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená pokles o 23 %.



Dôvodom výrazného poklesu za 1. polrok bolo rozšírenie nového koronavírusu zo strednej Číny, ktoré ovplyvnilo najmä predaj v 1. kvartáli roka. Podľa analytikov epidémia znížila predaj v porovnaní s pôvodnými očakávaniami v danom období o viac než 2 milióny vozidiel. Od marca sa však predaj opäť začal zotavovať.