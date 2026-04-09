< sekcia Ekonomika
Predaj áut v Číne v marci klesol šiesty mesiac po sebe
Rastúce ceny pohonných látok zasiahli dopyt po benzínových modeloch, zatiaľ čo predaj elektromobilov sa naďalej spamätáva zo znížených stimulov.
Autor TASR
Peking 9. apríla (TASR) - Predaj automobilov v Číne klesol v marci už šiesty mesiac po sebe. Rastúce ceny pohonných látok zasiahli dopyt po benzínových modeloch, zatiaľ čo predaj elektromobilov sa naďalej spamätáva zo znížených stimulov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje Čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov (CAPA).
Celkový predaj v marci medziročne klesol o 15,2 % na 1,67 milióna vozidiel. Predaj automobilov so spaľovacími motormi sa znížil o 15,7 %, čím sa prehĺbil pokles o 13,4 % zaznamenaný v prvých dvoch mesiacoch roka. Benzínové autá predbehli v predaji elektromobily a plug-in hybridy už tretí mesiac po sebe.
Celkový predaj v marci medziročne klesol o 15,2 % na 1,67 milióna vozidiel. Predaj automobilov so spaľovacími motormi sa znížil o 15,7 %, čím sa prehĺbil pokles o 13,4 % zaznamenaný v prvých dvoch mesiacoch roka. Benzínové autá predbehli v predaji elektromobily a plug-in hybridy už tretí mesiac po sebe.