Predaj áut v Číne v marci klesol šiesty mesiac po sebe

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rastúce ceny pohonných látok zasiahli dopyt po benzínových modeloch, zatiaľ čo predaj elektromobilov sa naďalej spamätáva zo znížených stimulov.

Autor TASR
Peking 9. apríla (TASR) - Predaj automobilov v Číne klesol v marci už šiesty mesiac po sebe. Rastúce ceny pohonných látok zasiahli dopyt po benzínových modeloch, zatiaľ čo predaj elektromobilov sa naďalej spamätáva zo znížených stimulov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na údaje Čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov (CAPA).

Celkový predaj v marci medziročne klesol o 15,2 % na 1,67 milióna vozidiel. Predaj automobilov so spaľovacími motormi sa znížil o 15,7 %, čím sa prehĺbil pokles o 13,4 % zaznamenaný v prvých dvoch mesiacoch roka. Benzínové autá predbehli v predaji elektromobily a plug-in hybridy už tretí mesiac po sebe.
