Predaj áut v Číne vo februári prudko vzrástol

Peking 11. marca (TASR) - Predaj áut v Číne pokračoval minulý mesiac v raste, čo predstavuje už 11. mesiac rastu po sebe, pričom tempo rastu dosiahlo medziročne 365 %. Uviedla to v stredu Čínska asociácia výrobcov automobilov (CAAM).



Na najväčšom automobilovom trhu sveta sa vo februári predalo celkovo 1,46 milióna áut, informovala CAAM. Pod prudký rast sa podpísal vývoj vo februári minulého roka, keď Čína zápasila s rozšírením nového koronavírusu a prijaté karanténne opatrenia znížili predaj áut zhruba o 80 %.



Ako dodala CAAM, čo sa týka takzvaných nových energetických vozidiel (NEV), ktoré zahrnujú elektrické autá, plug-in hybridy a autá na vodíkový pohon, vo februári sa ich predalo 110.000. Medziročne to znamená rast o 585 %. Výrobcovia týchto áut, ako domáce Nio a Xpeng, či americká Tesla, zároveň pokračujú vo zvyšovaní výrobných kapacít v Číne. Umožňuje im to čínska vláda, ktorá sa snaží riešiť problém silne znečisteného ovzdušia v čínskych veľkomestách.



CAAM očakáva, že tento rok sa predaj áut zvýši približne o 4 %. Problémom je momentálny nedostatok niektorých čipov potrebných pri výrobe vozidiel, v 2. kvartáli by sa však situácia mala zlepšiť.