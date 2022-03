Predaj áut v Číne vo februári vzrástol

Peking 11. marca (TASR) - Predaj áut v Číne vo februári medziročne opäť vzrástol, už druhý mesiac po sebe, a oveľa strmšie ako v januári. Ukázali to v piatok údaje čínskeho združenia výrobcov áut (CAAM), ktoré prevzala TASR.



Podľa CAAM sa predaj nových vozidiel na najväčšom automobilovom trhu na svetový vo februári 2022 zvýšil medziročne o 18,7 % na 1,74 milióna kusov. To bolo oveľa väčšie tempo rastu ako o 0,9 % v januári.



Predaj osobných áut pritom stúpol medziročne o 27,8 % na 1,49 milióna kusov. Predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV), kam okrem vozidiel na batérie patria aj tzv. plug-in hybridy a vozidlá s vodíkovými palivovými článkami, sa vo februári zvýšil o 197,5 % na 368.000 kusov.



Predaj NEV v tomto roku však ovplyvnilo tiež rozhodnutie Číny znížiť od januára dotácie na ich nákup o 30 %. Dopyt po NEV tak vo februári oproti januáru klesol o 18,6 %. Prispeli k tomu aj oslavy nového lunárneho roka, počas ktorých je väčšina obchodov zatvorená.



Čína má stále ambiciózne ciele pri presadzovaní NEV v snahe obmedziť znečistenie ovzdušia, ale verí, že toto odvetvie už dostatočne dozrelo na to, aby ho poháňal skôr dopyt než dotácie.



Za prvé dva mesiace roka vzrástol celkový predaj áut medziročne o 7,5 % na 4,27 milióna kusov.



Na porovnanie, za celý rok 2021 sa zvýšil predaj áut o 3,8 % na 26,28 milióna kusov, čím sa skončil klesajúci trend, ktorý sa začal v roku 2018.