Predaj áut v Číne vzrástol v apríli o takmer 15 %

Peking 11. mája (TASR) - Predaj áut v Číne vzrástol v apríli tretí mesiac po sebe, pričom rast dosiahol takmer 15 %. Podporili ho vládne dotácie na kúpu ekologickejších áut, ktoré pomohli zmierniť dôsledky amerických dovozných ciel. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Čínskeho združenia výrobcov osobných automobilov (CPCA).



V Číne sa v apríli predalo celkovo 1,78 milióna osobných áut, uviedla CPCA. V porovnaní s aprílom minulého roka to znamená zvýšenie o 14,8 %. Za štyri mesiace tohto roka sa ich predalo 6,97 milióna. Oproti roku 2024 to predstavuje rast o 8,2 %.



Veľkou mierou sa pod rast predaja osobných áut podpísali takzvané nové energetické vozidlá (NEV). Tie zahrnujú čisto elektrické autá a plug-in hybridy. Predaj NEV sa v apríli zvýšil o 33,9 % a na celkovom objeme predaja sa tieto autá podieľali 50,8 %.



Predaj podporili najmä vládne dotácie na výmenu starších vozidiel za novšie. Tie za obdobie od začiatku roka do 24. apríla prispeli k predaju viac než 2,7 milióna áut. Tento faktor tak čiastočne zmiernil dôsledky dovozných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa na náladu čínskych spotrebiteľov.



Export áut v apríli klesol, tempo poklesu sa však zmiernilo. Pokles v minulom mesiaci dosiahol 2,2 %, zatiaľ čo v marci vývoz áut z Číny na zahraničné trhy klesol o 8 %.