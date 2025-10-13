< sekcia Ekonomika
Predaj áut v Číne zrýchlil v septembri tempo rastu na takmer 7 %
Ešte výraznejšie sa zvýšil predaj elektrických vozidiel a hybridov.
Autor TASR
Peking 13. októbra (TASR) - Predaj áut v Číne vzrástol v septembri o takmer 7 % na približne 2,3 milióna vozidiel. Okrem toho, že september patrí k najlepším mesiacom na trhu s autami, dopyt podporil aj fakt, že ďalšie čínske regionálne vlády sa pripravujú na ukončenie dotácií na kúpu auta. Informovala o tom agentúra Reuters.
V Číne sa v septembri predalo 2,27 milióna vozidiel. V porovnaní so septembrom minulého roka to predstavuje rast o 6,6 %, uviedlo v pondelok Čínske združenie výrobcov osobných automobilov (CPCA). V auguste sa objem predaja zvýšil medziročne o 4,9 %.
Ešte výraznejšie sa zvýšil predaj elektrických vozidiel a hybridov. Rast dosiahol 15,5 % po 7,5-percentnom raste v auguste. Predaj týchto vozidiel tvoril z celkového objemu predaja áut v Číne 57,2 %.
September je v Číne z pohľadu predaja áut označovaný za „zlatý mesiac“. Automobilky prichádzajú na trh s novými modelmi a spotrebitelia sa po letnom útlme vracajú do predajní. Okrem toho, tento rok sa septembrové predaje zvýšili aj v dôsledku plánov ďalších regionálnych vlád ukončiť dotácie na kúpu auta, konkrétne na výmenu starších áut za nové. Najnovšie sa k rušeniu dotácií pripojili provincie Ťiang-su na východe a Kuang-si na juhu Číny.
